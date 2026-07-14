Σχέδιο Αριάδνη: Πώς η αστυνόμευση αλλάζει το σκηνικό στα Μέσα Μεταφοράς

Κάθε μέρα, χιλιάδες πολίτες επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για να πάνε στη δουλειά, στο σχολείο στις υποχρεώσεις ή για την διασκέδασή τους. Ωστόσο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μετακίνηση αυτή συνοδευόταν από έναν αόρατο αλλά υπαρκτό φόβο. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΟΑΣΑ, το 72% των πολιτών δηλώνει ότι η ασφάλεια αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα ανησυχίας κατά τη χρήση των συγκοινωνιών. Στην ανάγκη αυτή απαντά το ολοκληρωμένο αστυνομικό πρόγραμμα «Αριάδνη», τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάστηκαν σε κοινή εκδήλωση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών, στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Το σχέδιο δεν αποτελεί απλώς μια θεωρητική προσέγγιση, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα στα Μ.Μ.Μ. Περίπου 450 αστυνομικοί βρίσκονται καθημερινά στις αποβάθρες, στους σταθμούς και μέσα στα οχήματα, εφαρμόζοντας ένα μοντέλο που συνδυάζει την ορατή, ήπια αστυνόμευση με την αθόρυβη, αφανή επιτήρηση. Η αλλαγή είναι ήδη αισθητή από τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Ελεγκτές και οδηγοί, οι οποίοι στο παρελθόν έρχονταν αντιμέτωποι με ακραία περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας, δηλώνουν πλέον ότι νιώθουν προστατευμένοι, ενώ ακόμη και οι συστηματικοί παραβάτες αρχίζουν να πειθαρχούν στους κανόνες, αναγνωρίζοντας ότι η πολιτεία επιμένει στην τήρηση της τάξης.

Τα πλεονεκτήματα: Ένα δίχτυ προστασίας στις γειτονιές μας

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του προγράμματος «Αριάδνη» είναι η ολιστική του φιλοσοφία. Η ασφάλεια δεν σταματά στην αποβάθρα ή στο λεωφορείο, αλλά συνδέεται άρρηκτα με τις γειτονιές και τα τοπικά αστυνομικά τμήματα, αποτελώντας μέρος του Ενιαίου Σχεδίου Αστυνόμευσης της Δυτικής Αττικής. Τα στατιστικά στοιχεία των πρώτων 16 μηνών αποτυπώνουν το μέγεθος της παρέμβασης: πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 284.000 έλεγχοι, που οδήγησαν σε 3.023 προσαγωγές και 4.432 συλλήψεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα επέδειξε έντονο κοινωνικό πρόσωπο με περισσότερες από 11.500 συνδρομές σε ελεγκτές κομίστρου, 28.876 παρεμβάσεις για τη διαχείριση τοξικοεξαρτημένων ατόμων και σχεδόν 2.000 παρεμβάσεις για τη διαχείριση επαιτών.

Η παρουσία αστυνομικών με ηλεκτρικά δίκυκλα, η δράση των ομάδων ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ και ΔΡΑΣΗ, καθώς και των Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης σε θύλακες υψηλής παραβατικότητας, έχουν εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας, ιδιαίτερα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους ηλικιωμένους, μετατρέποντας το «αφύσικο» του παρελθόντος ξανά σε φυσιολογικό.

Οι προκλήσεις και τα «κατά» του εγχειρήματος

Παρά την αδιαμφισβήτητη επιτυχία, η εφαρμογή του σχεδίου αναδεικνύει και ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που χρήζουν προσοχής. Η έντονη αστυνομική παρουσία, αν και αναγκαία για την καταστολή, αποτελεί μια ενεργοβόρα διαδικασία που δεσμεύει σημαντικό αριθμό ανθρώπινου δυναμικού από άλλες αστυνομικές υπηρεσίες των γειτονιών. Επιπλέον, η καταστολή από μόνη της δεν αρκεί. Όπως εύστοχα επεσήμανε η τοπική αυτοδιοίκηση, η αστυνόμευση αντιμετωπίζει το σύμπτωμα και όχι τη ρίζα του προβλήματος.

Τα επόμενα βήματα για σύγχρονες μεταφορές

Το στοίχημα για το μέλλον είναι η εξέλιξη και η θεσμική θωράκιση του προγράμματος, ώστε να μην χαθεί η κεκτημένη ταχύτητα. Η κυβέρνηση και οι εμπλεκόμενοι φορείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό. Τα επόμενα βήματα εστιάζουν σε τρεις κεντρικούς άξονες:

Ποιοτική και Ποσοτική Ενίσχυση: Σταδιακή επέκταση του δικτύου επιτήρησης και σε άλλες γραμμές, καθώς και σε περισσότερες περιοχές της Αττικής με αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.

Αναβάθμιση Υποδομών και Στόλου: Παράδοση περισσότερων και σύγχρονων λεωφορείων, ένταξη νέων συρμών στο δίκτυο, πρόσληψη οδηγών και εκσυγχρονισμός των υποδομών.

Συστράτευση Φορέων: Στενότερη συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ. με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Κοινωνία των Πολιτών, με στόχο την κοινωνική πρόληψη και τη μόνιμη εξάλειψη των εστιών παραβατικότητας.

Η ασφάλεια στις δημόσιες συγκοινωνίες είναι δικαίωμα κάθε πολίτη και βασικό θεμέλιο για μια ανθρώπινη πόλη. Το σχέδιο «Αριάδνη» απέδειξε στην πράξη ότι όταν η Πολιτεία συνεργάζεται οργανωμένα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η παραβατικότητα υποχωρεί, χαρίζοντας στους πολίτες την καθημερινότητα που τους αξίζει.