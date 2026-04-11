Σχέδιο «Αριάδνη»: Αστυνομικοί των ΜΜΜ συνέλαβαν 15χρονο - Είχε επάνω του εκρηκτικούς μηχανισμούς

Όλα συνέβησαν γύρω στις 19.30 το βράδυ του Μ. Σαββάτου (11/4), όταν ο 15χρονος μαζί με ακόμη ένα άτομο και κινούμενοι με ηλεκτρικό πατίνι προσέγγισαν αστικό λεωφορείο το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κερατσίνι και πέταξαν μια κροτίδα.

Εντός τους λεωφορείου επέβαινε κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. που είναι επιφορτισμένο με το σχέδιο «Αριάδνη» για την προστασία των πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με τους αστυνομικούς να δρουν τάχιστα και να ακινητοποιούν τον έναν από τους δυο δράστες μετά από πεζή καταδίωξη.



Ο 15χρονος οδηγήθηκε με χειροπέδες στο ΤΔΕΕ Δημοτικού Θεάτρου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία τόσο για τη ρίψη της κροτίδας όσο και για τους δύο μηχανισμούς.

