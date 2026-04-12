Νέος Κόσμος: Ανάσταση χωρίς μολότοφ - Προσαγωγές και συλλήψεις, βρέθηκαν 30 ναυτικές φωτοβολίδες

Χωρίς μολότοφ και εκρηκτικούς μηχανισμούς έγινε φέτος η Ανάσταση στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως στο Νέο Κόσμο.

Από νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου ισχυρότατες δυνάμεις της αστυνομίας περικύκλωσαν την περιοχή και προχώρησαν σε συνεχείς ελέγχους σε άτομα και οχήματα που πλησίαζαν την εκκλησία.

Φωτ. Γιάννης Κέμμος

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, έγιναν συνολικά επτά προσαγωγές εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συνολικά βρέθηκαν περίπου 30 ναυτικές φωτοβολίδες και κατασχέθηκαν περίπου 100 εμπρηστικοί - εκρηκτικοί μηχανισμοί (κροτίδες μεγάλες ισχύος δεμένες σε μπουκάλια του 1.5 λίτρου με βενζίνη).

