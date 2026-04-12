Η νύχτα έγινε μέρα: Ο ρουκετοπόλεμος επέστρεψε και μάγεψε τη Χίο

Η νύχτα έγινε κυριολεκτικά μέρα στον Βροντάδο της Χίου, με χιλιάδες ρουκέτες να σχίζουν τον ουρανό και να συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό που μετέφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης. Το εμβληματικό έθιμο του ρουκετοπόλεμου όχι μόνο πραγματοποιήθηκε, αλλά επιβεβαίωσε, με τον πιο ηχηρό τρόπο, ότι εξακολουθεί να καθηλώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, παρά το κλίμα αβεβαιότητας που είχε προηγηθεί.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του politischios.gr, το ιστορικό αυτό αναστάσιμο δρώμενο διεξήχθη κανονικά, με τα συνεργεία του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής να επιδίδονται σε έναν εντυπωσιακό «πόλεμο» φωτός και ήχου από προκαθορισμένες θέσεις. Ο ουρανός φωτιζόταν αδιάκοπα, ενώ το φαντασμαγορικό θέαμα κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών, που παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα.

Η φετινή διοργάνωση προσέλκυσε πλήθος κόσμου, με εκατοντάδες επισκέπτες από την Τουρκία αλλά και άλλες χώρες να κατακλύζουν την περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι ο ρουκετοπόλεμος αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς «μαγνήτες» της πασχαλινής Ελλάδας. Παράλληλα, διεθνή μέσα ενημέρωσης και δημοσιογραφικές αποστολές κατέγραψαν καρέ-καρέ το εντυπωσιακό θέαμα, μεταφέροντας εικόνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Από την αβεβαιότητα στην κορύφωση

Η φετινή Ανάσταση είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μέχρι και λίγες ώρες πριν, η διεξαγωγή του εθίμου παρέμενε στον «αέρα». Οι διαδοχικές συσκέψεις, οι έντονες πιέσεις και οι έλεγχοι είχαν δημιουργήσει ένα βαρύ κλίμα, με το ενδεχόμενο ακύρωσης να παραμένει ανοιχτό μέχρι την τελευταία στιγμή.

Τελικά, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου δόθηκε το «πράσινο φως». Στις 18:00, η κοινή παρέλαση των συνεργείων από το Πετροκάραβο σηματοδότησε την έναρξη της διαδικασίας, ενώ ακολούθησε η μετάβαση στις θέσεις ρίψης. Παράλληλα, προβλέφθηκαν παύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής προσέλευση του κόσμου.

Η παρέλαση και τα μηνύματα στήριξης

Καθοριστικό ρόλο στο τελικό κλίμα διαδραμάτισε και η μαζική παρουσία των ρουκετατζήδων στην παραλιακή του Βροντάδου, λίγες ώρες πριν την κορύφωση. Η συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών έστειλε σαφές μήνυμα ότι η τοπική κοινωνία παραμένει ενεργά στο πλευρό της παράδοσης.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η παρουσία του Σταμάτη Κριμιζή, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής της πορείας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των συμμετεχόντων και όχι την ποινικοποίηση του εθίμου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις τοπικών φορέων, που ανέδειξαν την ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ παράδοσης και ασφάλειας.

Το περιστατικό που πυροδότησε την ένταση

Το βαρύ κλίμα των προηγούμενων ημερών είχε τις ρίζες του σε περιστατικό ανάφλεξης σε χώρο κατασκευής ρουκετών, που προκάλεσε τραυματισμούς και οδήγησε σε συλλήψεις. Συνολικά επτά άτομα βρέθηκαν αντιμέτωπα με κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροτεχνημάτων και εμπρησμό από αμέλεια.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με κατοίκους να συγκεντρώνονται έξω από αστυνομικές και δικαστικές αρχές, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους εμπλεκόμενους. Το κλίμα ήταν φορτισμένο, με πολλούς να κάνουν λόγο για ασφυκτικό πλαίσιο γύρω από το έθιμο.