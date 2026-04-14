Χίος: Σοβαρός τραυματισμός 32χρονης από ρουκέτα - Τη χτύπησε στη γνάθο ενώ πήγαινε στην εκκλησία

Σοκ προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Χίου ο τραυματισμός μίας νέας γυναίκας από ρουκέτα, λίγη ώρα πριν το «Χριστός Ανέστη». Το περιστατικό συνέβη στον Βροντάδο της Χίου, την ώρα που πήγαινε προς την εκκλησία του Αγίου Μάρκου με μέλη της οικογένειάς της.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ τού chiosnews.com, η κατάσταση κρίθηκε εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ χαρακτηριστικό ήταν το διπλό κάλεσμα από την πλευρά των συνεργείων των ρουκετατζήδων με τις ντουντούκες να σταματήσουν οι ρίψεις για να διευκολυνθεί η διέλευση του ασθενοφόρου.

Υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ηλικίας περίπου 32 ετών δέχτηκε τη ρουκέτα στην γνάθο, μεταφέρθηκε άμεσα το Μεγάλο Σάββατο πριν την Ανάσταση στο Νοσοκομείο της Χίου, όπου διαπιστώθηκε συντριπτικό κάταγμα και κρίθηκε αναγκαία η αντιμετώπιση του περιστατικού από γναθοχειρουργό. Λόγω της έλλειψης αυτής της ειδικότητας στο Νοσοκομείο της Χίου, μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο των Αθηνών και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Λόγω του σοβαρού αυτού περιστατικού, ο ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο έμεινε στον «αέρα» μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά τελικά το βράδυ της Ανάστασης το έθιμο πραγματοποιήθηκε κανονικά.