Χίος: «Στον αέρα» ο ρουκετοπόλεμος - Στις 29 Ιουνίου η δίκη για το ατύχημα σε εργαστήριο ρουκετών

Τακτική δικάσιμος για τις 29 Ιουνίου 2026, ορίστηκε για τους προσαχθέντες κατηγορούμενους στην υπόθεση που αφορά το συμβάν με την ανάφλεξη σε χώρο κατασκευής ρουκετών, όρισε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χίου σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, το πρωί.



Κάτοικοι του Βροντάδου είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Χίου, προκειμένου να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους διωκόμενους εγκαυματίες, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών μετά τις συλλήψεις που ακολούθησαν το περιστατικό.



Συνολικά επτά άτομα συνελήφθησαν από την Αστυνομία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για το αδίκημα του εμπρησμού από αμέλεια και κατά συναυτουργία. Από αυτούς, τρεις οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία, ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Χίου.

Όπως διαβάζουμε στον Πολίτη Χίου, ο δικηγόρος υπεράσπισης Νίκος Νύκτας τόνισε ότι η υπεράσπιση θα δώσει έμφαση στα στοιχεία που, κατά την εκτίμησή της, ευνοούν τους κατηγορούμενους, ενώ υπογράμμισε ότι αυτήν τη στιγμή το κύριο μέλημα όλων είναι η πορεία της υγείας των τραυματισμένων νέων.

Παράλληλα, θέλησε να διαχωρίσει την ποινική διάσταση του περιστατικού από τη συνολικότερη συζήτηση που έχει ανοίξει για το έθιμο του ρουκετοπόλεμου, λέγοντας ότι «είναι δύο ξεχωριστά πράγματα». Από τη μία πλευρά, όπως ανέφερε, βρίσκεται το συγκεκριμένο συμβάν και η δικαστική του αξιολόγηση και από την άλλη το ίδιο το έθιμο, για το οποίο, κατά την άποψή του, οφείλει να υπάρξει σοβαρή και οργανωμένη διαχείριση.

Τεταμένο το κλίμα

Την ίδια ώρα, το κλίμα στον Βροντάδο παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο. Κάτοικοι και επαγγελματίες εκφράζουν ανοιχτά την αγανάκτησή τους για τις διώξεις, θεωρώντας ότι η υπόθεση επηρεάζει συνολικά το μέλλον του ρουκετοπόλεμου. Δεν είναι τυχαίο ότι επαγγελματίες της περιοχής προχώρησαν ακόμη και στο κλείσιμο των καταστημάτων τους, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ρουκετατζήδες εμφανίζονται βαθιά απογοητευμένοι από τις τελευταίες εξελίξεις και φέρονται να έχουν ήδη αποφασίσει ότι φέτος δεν θα πέσει ούτε μία ρουκέτα. Η στάση αυτή αποδίδεται τόσο στις ποινικές διώξεις όσο και στη γενικότερη αίσθηση ότι ένα έθιμο με μακρά ιστορία και σημαντική προβολή για το νησί αντιμετωπίζεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη σημασία του για την τοπική κοινωνία και την επισκεψιμότητα της Χίου.

