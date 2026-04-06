Σοβαρό ατύχημα στη Χίο: Πέντε τραυματίες με εγκαύματα - Ετοίμαζαν ρουκέτες για την Ανάσταση

Πέντε εγκαυματίες διακομίστηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου, έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε κατά την κατασκευή ρουκετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το chiosnews, οι τραυματίες φέρουν εκτεταμένα εγκαύματα τόσο στα χέρια όσο και σε άλλα σημεία του σώματός τους. Από τους πέντε, οι τέσσερις κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνουν για νοσηλεία, ενώ ένας έλαβε εξιτήριο.

Όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι οι τραυματίες κατασκεύαζαν ρουκέτες ενόψει της Ανάστασης. Ωστόσο, παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιούσαν ανεφλέγη, προκαλώντας το ατύχημα και τα σοβαρά εγκαύματα.

Στο νοσοκομείο παραμένουν τρεις άνδρες και μία γυναίκα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ένας από τους άνδρες είναι περίπου 40 ετών, ενώ οι υπόλοιποι είναι ηλικίας από 20 έως 25 ετών.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επανεκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας τους, προκειμένου να αποφασιστεί αν απαιτείται η διακομιδή τους σε νοσοκομείο της Αθήνας.