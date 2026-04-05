Πάτρα: 48χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του
Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία σύμφωνα με την Αστυνομία.
Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Πάτρα όπου ένας 48χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του στην οδό Φλέμινγκ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα tempo24, η αστυνομία ειδοποιήθηκε από συγγενείς του και προχώρησε σε αυτοψία, χωρίς να εντοπίσουν στοιχεία που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, καθώς όλα συγκλίνουν ότι ο άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του.