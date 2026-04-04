Ιωάννινα: Κρεμασμένος από δέντρο εντοπίστηκε 56χρονος που είχε εξαφανιστεί από τις 15 Μαρτίου

Τραγικός ήταν ο επίλογος στο θρίλερ με την εξαφάνιση του 56χρονου, Νίκου Κάκαβου, του οποίου τα ίχνη αγνοούνται από τις 15 Μαρτίου, καθώς εντοπίστηκε σήμερα, Σάββατο 4 Απριλίου κρεμασμένος από ένα δέντρο στους Λογγάδες Ιωαννίνων.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα epiruspost.gr, η σορός του 56χρονου βρέθηκε τυχαία από δύο κατοίκους του χωριού, οι οποίοι κυκλοφορούσαν στην περιοχή με τα σκυλιά τους.



Άμεσα ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στην περιοχή, και τις αρμόδιες αρχές.



Λόγω του εξαιρετικά δύσβατου σημείου, όπου βρέθηκε η σορός, οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της 5ης ΕΜΑΚ, για τη μεταφορά της.



Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται πως απορρίπτουν το σενάριο εγκληματικής ενέργειας και προσανατολίζονται στην αυτοκτονία.



Η σορός του 56χρονου αναμένεται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.



Από την ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος του θανάτου του.