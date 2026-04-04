Ιωάννινα: Κρεμασμένος από δέντρο εντοπίστηκε 56χρονος που είχε εξαφανιστεί από τις 15 Μαρτίου
Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της 5ης ΕΜΑΚ για τη μεταφορά της σορού του άνδρα από τους Λογγάδες όπου και βρέθηκε.
Τραγικός ήταν ο επίλογος στο θρίλερ με την εξαφάνιση του 56χρονου, Νίκου Κάκαβου, του οποίου τα ίχνη αγνοούνται από τις 15 Μαρτίου, καθώς εντοπίστηκε σήμερα, Σάββατο 4 Απριλίου κρεμασμένος από ένα δέντρο στους Λογγάδες Ιωαννίνων.
Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα epiruspost.gr, η σορός του 56χρονου βρέθηκε τυχαία από δύο κατοίκους του χωριού, οι οποίοι κυκλοφορούσαν στην περιοχή με τα σκυλιά τους.
Άμεσα ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στην περιοχή, και τις αρμόδιες αρχές.
Λόγω του εξαιρετικά δύσβατου σημείου, όπου βρέθηκε η σορός, οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της 5ης ΕΜΑΚ, για τη μεταφορά της.
Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται πως απορρίπτουν το σενάριο εγκληματικής ενέργειας και προσανατολίζονται στην αυτοκτονία.
Η σορός του 56χρονου αναμένεται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Από την ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος του θανάτου του.