To Ιnstagram θα ενημερώνει τους γονείς αν τα παιδιά τους ψάξουν πληροφορίες για αυτοκτονία

Το Instagram ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει να ειδοποιεί γονείς των εφήβων όταν τα παιδιά τους ψάξουν επανειλημμένα για όρους που συνδέονται με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό, στο πλαίσιο μιας νέας πρωτοβουλίας παρακολούθησης και πρόληψης. Η εταιρεία τονίζει ότι στόχος της είναι να ενισχύσει τους γονείς και να τους προτρέψει να παρέμβουν αν υποψιαστούν ότι οι έφηβοι τους ίσως χρειάζονται βοήθεια.



Πώς θα δουλεύει το σύστημα

Η νέα λειτουργία θα ενεργοποιηθεί μόνο σε λογαριασμούς νέων και μέσα από το εργαλείο παρακολούθησης του Instagram, που οι γονείς έχουν ήδη εγκαταστήσει για τα παιδιά τους. Η εταιρεία εξηγεί ότι η ειδοποίηση θα εμφανίζεται όταν ένας έφηβος πραγματοποιεί πολλαπλές αναζητήσεις με όρους που προωθούν την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό, ή που υποδηλώνουν έντονη επιθυμία να πράξει κάτι τέτοιοι ένα παιδί στο άμεσο μέλλον.

Οι γονείς θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής Instagram, αλλά και μέσω email, SMS ή WhatsApp, ανάλογα με τις πληροφορίες επικοινωνίας που έχουν δώσει. Κάθε ειδοποίηση θα περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή της συμπεριφοράς του εφήβου στην αναζήτηση, αλλά και τυποποιημένες πληροφορίες από εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν τους γονείς να ξεκινήσουν διάλογο γύρω από το θέμα που προβληματίζει τον νέο.



Οριοθέτηση και προστασία δεδομένων

Το Instagram δηλώνει ότι η νέα λειτουργία ενεργοποιείται μόνο αν οι γονείς έχουν επιλέξει το εργαλείο παρακολούθησης παιδιών και οι έφηβοι χρησιμοποιούν «Teen Account». Η Meta επιμένει ότι δεν θέλει να στέλνει «προειδοποιήσεις χωρίς αιτία», γιατί θα έχει ως αποτέλεσμα να απαξιωθεί η σπουδαιότητά τους και οι γονείς να μην ανταποκρίνονται στις πραγματικά επείγουσες περιπτώσεις.

Παράλληλα, οι προσωπικές συνομιλίες των εφήβων στα DM και στα story δεν θα αναλύονται για αυτή την ειδοποίηση, η οποία θα περιλαμβάνει ενημερώσεις μόνο για αναζητήσεις μέσα στην πλατφόρμα. Για περιπτώσεις άμεσου κινδύνου, η εταιρεία έχει ήδη πολιτική να επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.



Επιπτώσεις, κριτική και επιστημονική άποψη

Η κίνηση αυτή έρχεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης νομικής και πολιτικής πίεσης εναντίον της Meta, καθώς στα δικαστήρια στις ΗΠΑ οι γονείς θυμάτων αυτοκτονίας κατηγορούν την πλατφόρμα ότι συνέβαλε στην αύξηση της δύσκολης κατάστασης που περνούσαν. Το Instagram επισημαίνει ότι ήδη αποκρύπτει αποτελέσματα αναζήτησης που προωθούν την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό και κατευθύνει τους χρήστες σε γραμμές βοήθειας και στήριξης, αλλά η νέα λειτουργία επιχειρεί να πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά, με την ενεργή παρέμβαση των γονέων.