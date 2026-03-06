Ο πατέρας της 14χρονης Μόλι που αυτοκτόνησε κάνει έκκληση: «Μην απαγορεύσετε τα social media»

Στις 20 Νοεμβρίου 2017, η Μόλι Ράσελ αυτοκτόνησε σε ηλικία 14 ετών. Μια έρευνα για τον θάνατό της, που πραγματοποιήθηκε χρόνια αργότερα, διαπίστωσε ότι το περιεχόμενο των social media συνέβαλε αρκετά σε αυτόν, καθώς ο ιατροδικαστής δήλωσε ότι οι εικόνες που είδε «δεν θα έπρεπε να είναι διαθέσιμες σε ένα παιδί».

Το κορίτσι πέθανε από αυτοτραυματισμό ενώ υπέφερε από κατάθλιψη και τις αρνητικές επιπτώσεις του διαδικτυακού περιεχομένου.



Το Molly vs The Machines, που προβλήθηκε στο Channel 4, εξετάζει τον τραγικό θάνατό της και τον αγώνα του πατέρα της, Ίαν, για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο της εκστρατείας του, έχει μιλήσει για τους λόγους για τους οποίους είναι αντίθετος στην απαγόρευση των social media για άτομα κάτω των 16 ετών.



Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Ίαν περιέγραψε την κόρη του ως ένα κορίτσι «γεμάτο αγάπη, ελπίδα και ευτυχία, μια νεαρή κοπέλα γεμάτη υποσχέσεις, ευκαιρίες και δυνατότητες».



Ωστόσο, τους τελευταίους 12 μήνες της ζωής της, έγινε «πιο κλειστή», με τη συμπεριφορά της να αποδίδεται σε «φυσιολογικές διακυμάνσεις της διάθεσης των εφήβων».



Κάποια στιγμή, ο Ίαν είπε στη Μόλι ότι ανησυχούσαν για αυτήν, αλλά εκείνη περιέγραψε τη συμπεριφορά της ως «απλά μια φάση που περνάω».



Και ενώ μέρος της δραστηριότητάς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντανακλούσε τη θετική της διάθεση, υπήρχε μια σκοτεινή πλευρά που κάλυπτε τα πάντα. Από τις 16.300 αναρτήσεις στο Instagram που της άρεσαν, αποθήκευσε ή μοιράστηκε τους έξι μήνες πριν από το θάνατό της, οι 2.100 σχετίζονταν με αυτοκτονία, αυτοτραυματισμό ή κατάθλιψη. Σε αυτή την πλατφόρμα, έβλεπε γραφικά μοντάζ κλιπ που σχετίζονταν με αυτοκτονία, κατάθλιψη και αυτοτραυματισμό.



Κατά τη διάρκεια της ακρόασης του 2022, ένας παιδοψυχίατρος είπε ότι δεν μπορούσε να κοιμηθεί καλά για εβδομάδες μετά την προβολή του περιεχομένου που είχε δει η Μόλι λίγο πριν από τον θάνατό της.

Ο αγώνας του πατέρα της Μόλι

Ο Ίαν έχει αφιερώσει χρόνια στην εκστρατεία για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν γίνει αρκετές αλλαγές.



Ωστόσο, καθώς η Αυστραλία απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών και υπάρχουν συζητήσεις και πιέσεις για μια παρόμοια κίνηση και στη Μεγάλη Βρετανία, ο πατέρας της Μόλι διατρανώνει την αντίθεσή του.

Δήλωσε στον Guardian ότι παραμένει σταθερός σε αυτή την προσέγγιση, ακόμη και αν άλλοι δυσκολεύονται να την κατανοήσουν, όπως εξήγησε: «Ελλοχεύει ο κίνδυνος να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και να βρούμε λύσεις-ασπιρίνες. Αν υπήρχαν λύσεις-ασπιρίνες, ειλικρινά, θα τις είχαμε βρει».



Επιχειρηματολογώντας για την αντίθεσή του στην απαγόρευση, σημειώνει ότι τα παιδιά θα αναζητήσουν πιο επικίνδυνες εναλλακτικές λύσεις και στα 16 τους, όταν θα βρεθούν αντιμέτωπα με τον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα υποστούν μεγάλο σοκ.

«Χρειάστηκαν πέντε χρόνια κοινοβουλευτικών συζητήσεων για να ψηφιστεί ο Νόμος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Χρειάστηκαν περισσότερα από δύο χρόνια στην Ofcom, αλλά τώρα εφαρμόζουν και επιβάλλουν αυτόν τον νόμο», είπε ο πατέρας της Μόλι.



«Είναι πολύς καιρός, αλλά μετά από όλα αυτά τα χρόνια, φτάσαμε επιτέλους σε ένα σημείο όπου οι πλατφόρμες, για να λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίζουν την ασφάλεια των παιδιών, εάν οι υπηρεσίες τους είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν από παιδιά».

Υποστήριξε επίσης ότι ο νόμος πέτυχε αυτό που δεν μπόρεσε να πετύχει η απαγόρευση και ότι πρέπει να «χτίσουμε πάνω του»: «Αν μια πλατφόρμα συμπεριφέρεται με τρόπο εξαιρετικά ανασφαλή, δεν πρέπει να υπάρχει σε αυτή τη χώρα... Μια απαγόρευση [για άτομα κάτω των 16 ετών] αφαιρεί το κίνητρο για να το κάνει αυτό. Στην πραγματικότητα, το πιθανότερο είναι να έχει πραγματικά αποθαρρυντικό αποτέλεσμα στον Νόμο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».



Ο Ίαν Ράσελ πιστεύει ότι η ρύθμιση πρέπει να είναι λογική και αναλογική και πρόσθεσε: «Δεν λέω ότι πρέπει να επιτρέψουμε στους 16χρονους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες που ενθαρρύνουν την ανεύθυνη συμπεριφορά. Λέω ότι πρέπει να επιτρέψουμε στους 16χρονους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες που είναι ασφαλείς για 16χρονους».