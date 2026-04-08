Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση του 28χρονου Πολυχρόνη από την Καισαριανή

Τραγικός ήταν ο επίλογος που γράφθηκε στην εξαφάνιση του 28χρονου Πολυχρόνη Σταματάτου, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί από την Καισαριανή και αναζητούταν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», ο 28χρονος μετέβη στις 5 Απριλίου στα επείγοντα νοσοκομείου μόνος του και στη συνέχεια κατέληξε, ωστόσο είχε καταγραφεί ως άνδρας αγνώστων στοιχείων. Η σορός του ταυτοποιήθηκε σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, ενώ τα αίτια του θανάτου του ερευνώνται από τις Αρχές.

Ο Πολυχρόνης Σταματάτος είχε εξαφανιστεί στις 3 Απριλίου από την περιοχή της Καισαριανής.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του «Χαμόγελου»

«Τραγικό είναι το τέλος στην αναζήτηση του Πολυχρόνη Σταματάτου, 28 ετών. Συγκεκριμένα, ο ενήλικας μετέβη στις 05/04/26 στα επείγοντα νοσοκομείου μόνος του και στη συνέχεια κατέληξε, ωστόσο είχε καταγραφεί ως άνδρας αγνώστων στοιχείων. Η σορός του άτυχου άνδρα ταυτοποιήθηκε σήμερα 08/04/2026. Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.

Να υπενθυμίσουμε, ότι ο Πολυχρόνης Σταματάτος, 28 ετών, εξαφανίστηκε στις 03/04/2026 από την περιοχή της Καισαριανής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Πολυχρόνη Σταματάτου ενημερώθηκε στις 07/04/2026 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Το "Χαμόγελο του Παιδιού" εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Πολυχρόνη Σταματάτου, που έχασε άδικα έναν δικό τους άνθρωπο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.»