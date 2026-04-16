Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στην Αθήνα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τον εντοπισμό ενός 14χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε Missing Alert.

Ο Αμπντουλμαλίκ Τζαμπαλάχ, 14 ετών, εξαφανίστηκε στις 11 Απριλίου 2026, στις 14:00. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 16 Απριλίου, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή του μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο ανήλικος έχει ύψος 1,65 μ., βάρος 60 κιλά, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μαύρο τζιν παντελόνι και μαύρη μπλούζα.

Οι Αρχές και το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλούν όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.