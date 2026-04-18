Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 7χρονου που είχε απαχθεί από τον πατέρα του

Ο ανήλικος είχε εξαφανισθεί στις 16 Απριλίου, από τις Συκεές με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ενεργοποιεί τον μηχανισμό Amber Alert Hellas.

«Χαμόγελο του Παιδιού» / Eurokinissi
«Χαμόγελο του Παιδιού» / Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Καλά στην υγεία του είναι ο 7χρονος που είχε απαχθεί από τον πατέρα του την προηγούμενη Πέμπτη (16/04) από την περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη, και έκτοτε αγνοούταν.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο ανήλικος εντοπίστηκε σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου από αστυνομικούς στην περιοχή Μετέωρα της Πολίχνης.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 18/04/2026 βρέθηκε ο ανήλικος Βαγγέλης (ον.) Λάζο (επ.), 7 ετών, από τις αστυνομικές αρχές στην περιοχή των Μετεώρων Θεσσαλονίκης και είναι καλά στην υγεία του.

Συγκεκριμένα ο ανήλικος εξαφανίστηκε στις 16/04/2026 από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης μετά από αρπαγή στην οποία προέβη ο πατέρας του.

Υπενθυμίζουμε ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas στις 17/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Βαγγέλη (ον.)Λάζο(επ.) και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

Ελλάδα Θεσσαλονίκη Εξαφανίσεις Χαμόγελο του Παιδιού Local News

