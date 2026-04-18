Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 7χρονου που είχε απαχθεί από τον πατέρα του
Ο ανήλικος είχε εξαφανισθεί στις 16 Απριλίου, από τις Συκεές με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ενεργοποιεί τον μηχανισμό Amber Alert Hellas.
Καλά στην υγεία του είναι ο 7χρονος που είχε απαχθεί από τον πατέρα του την προηγούμενη Πέμπτη (16/04) από την περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη, και έκτοτε αγνοούταν.
Σύμφωνα με ενημέρωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο ανήλικος εντοπίστηκε σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου από αστυνομικούς στην περιοχή Μετέωρα της Πολίχνης.
Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού
«Στις 18/04/2026 βρέθηκε ο ανήλικος Βαγγέλης (ον.) Λάζο (επ.), 7 ετών, από τις αστυνομικές αρχές στην περιοχή των Μετεώρων Θεσσαλονίκης και είναι καλά στην υγεία του.
Συγκεκριμένα ο ανήλικος εξαφανίστηκε στις 16/04/2026 από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης μετά από αρπαγή στην οποία προέβη ο πατέρας του.
Υπενθυμίζουμε ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas στις 17/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Βαγγέλη (ον.)Λάζο(επ.) και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».