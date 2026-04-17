Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Amber Alert για 7χρονο που απήγαγε ο πατέρας του

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την αρπαγή ενός 7χρονου αγοριού, με τις Αρχές να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Όπως ανακοίνωσε το Το Χαμόγελο του Παιδιού, το βράδυ της Παρασκευής (17/04/2026), ο πατέρας του παιδιού φέρεται να το απήγαγε από την περιοχή Συκιές, στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 16 Απριλίου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο.

Ο ανήλικος Βαγγέλης (ον.) Λάζο (επ.), έχει μαύρα μάτια και καφέ μαλλιά, έχει ύψος 1.20 μ. και είναι 24 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινη μπλούζα, κόκκινο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και γκρι-άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.