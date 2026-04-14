Εντοπίστηκε ο 6χρονος που είχε αρπάξει ο πατέρας του στη Βουλιαγμένη

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 6χρονου Ιάσονα Κάι που την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Βουλιαγμένης.

Την είδηση του εντοπισμού του έκανε γνωστή με σχετική ανακοίνωση το «Χαμόγελο του Παιδιού». Το μικρό παιδί είχε εξαφανιστεί μετά από αρπαγή στην οποία προέβη ο πατέρας του. Το παιδί εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος που ανέλαβε την υπόθεση στην περιοχή της Γλυφάδας και είναι καλά στην υγεία του.

Υπενθυμίζεται ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas στις 13/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.