Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 30χρονο για αρπαγή ανήλικης – Η μικρή εντοπίστηκε σώα και αβλαβής

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση μιας ανήλικης που τα ίχνη της είχαν εξαφανιστεί στην Αττική, με τον εντοπισμό της στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Χερσόνησο.



Η ανήλικη, εντοπίστηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης μαζί με έναν 30χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη για την αρπαγή ανήλικης, το μεσημέρι της 27ης Μαρτίου 2026, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου.



Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο κηδεμόνας της 17χρονης δήλωσε την εξαφάνισή της από το σπίτι τους σε περιοχή της Φυλής Αττικής, το μεσημέρι της 24ης Μαρτίου. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό της.



Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τη βρουν στο σπίτι του 30χρονου, στον Δήμο Χερσονήσου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της και επέστρεψε με ασφάλεια στην οικογένειά της.



Η υπόθεση ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου με τον 30χρονο άνδρα να κρατείται και αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στις αρμόδιες αρχές.