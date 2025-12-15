Θεσσαλονίκη: Πατέρας άρπαξε τα δύο παιδιά του από το σχολείο και άρχισε να τρέχει

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη, όταν διαπιστώθηκε ότι ένας πατέρας άρπαξε τα δύο παιδιά του από το σχολείο τους και εξαφανίστηκε.



Το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη σε παιδικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, με τον 49χρονο πατέρα να εισβάλλει στην αίθουσα, αφού προηγουμένως είχε σπάσει την πόρτα.



Σύμφωνα με το Mega, ο 49χρονος που βρισκόταν σε διάσταση με την 44χρονη σύζυγό του το τελευταίο διάστημα, πήγε στον παιδικό σταθμό όπου βρίσκονταν τα παιδιά του 2 και 4 ετών, έσπασε την πόρτα και μπήκε στην αίθουσα.



Στη συνέχεια, άρπαξε τα δύο παιδιά και άρχισε να τρέχει. Οι γονείς άλλων παιδιών που ήταν εκείνη την στιγμή έξω από τον παιδικό σταθμό προσπάθησαν να τον σταματήσουν χωρίς να γνωρίζουν τι είχε συμβεί.



Ο 49χρονος άνδρας ωστόσο κατάφερε και ξέφυγε. Η διευθύντρια του παιδικού σταθμού ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία αλλά και την μητέρα των παιδιών, η όποια ήταν στην εργασία της εκτός Θεσσαλονίκης.



Μέχρι στιγμής πάντως, η 44χρονη δεν έχει καταθέσει μήνυση. Το νομικό πλαίσιο μπερδεύει την υπόθεση, καθώς το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και όχι χωρισμένο.