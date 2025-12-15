Θεσσαλονίκη: Προχωρά η ταυτοποίηση των 47 σκελετών που βρέθηκαν σε ομαδικούς τάφους

Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών διαβεβαιώνει τους πολίτες και κυρίως όσους είχαν συγγενείς που πιθανόν εκτελέστηκαν στην περιοχή του Γεντί Κουλέ στα δύσκολα χρόνια του Εμφυλίου με βάναυσο τρόπο, ότι όλες οι διαδικασίες για την ταυτοποίηση των 47 σκελετών που βρέθηκαν σε ομαδικούς τάφους και για την ανακήρυξη της περιοχής του πάρκου Εθνικής Αντίστασης σε «Ιστορικό τόπο» προχωρούν κανονικά.

