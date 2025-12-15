Απίστευτο κυνηγητό αστυνομικών με... αγριογούρουνο στη Θεσσαλονίκη

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου σε γειτονιά του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, όταν κάτοικοι αντίκρισαν ένα αγριογούρουνο να κυκλοφορεί ανενόχλητο ανάμεσα σε σπίτια και δρόμους και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Όπως αποτυπώνεται σε φωτογραφίες και βίντεο που κατέγραψαν περίοικοι, το ζώο κινούνταν απρόβλεπτα, δυσκολεύοντας το έργο των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο και χρειάστηκαν χρόνο για να το περιορίσουν με ασφάλεια.

Το αγριογούρουνο εντοπίστηκε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, όπου στήθηκε επιχείρηση για τον εγκλωβισμό του. Έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να το παγιδεύσουν, με αποτέλεσμα να λήξει ο συναγερμός και να επανέλθει η ηρεμία στη γειτονιά.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων εμφανίσεων άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των ζώων.