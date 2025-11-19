Θεσσαλονίκη: «Επιδρομή» αγριογούρουνων στα Διαβατά - Επενέβη το δασαρχείο για την απομάκρυνσή τους

Ολοένα και πιο συχνά αγριογούρουνα εγκαταλείπουν το φυσικό τους περιβάλλον και κάνουν εμφανίσεις σε κατοικημένες περιοχές αναζητώντας τροφή. Οι κάτοικοι είναι ανήσυχοι καθώς θεωρούν ότι αυξάνεται όχι μόνο ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων αλλά και η πιθανότητα επιθετικής συμπεριφοράς. Το τελευταίο περιστατικό καταγράφθηκε στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δέλτα.

Ειδικότερα νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης προκλήθηκε αναστάτωση στα Διαβατά όταν κάτοικοι εντόπισαν αγριογούρουνα να κινούνται σε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Δέλτα η Δήμαρχος της περιοχής σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο επικοινώνησαν με το Αστυνομικό Τμήμα της Σίνδου με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν τα αγριογούρουνα σε σημείο των Διαβατών κοντά στην παλαιά Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς

Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε το Δασαρχείο το οποίο και απέστειλε όχημα και προσωπικό για να χειριστεί τη συγκεκριμένη κατάσταση και να μην κινδυνεύσει κανένας πολίτης.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Δέλτα, σε κάθε περίπτωση αν επαναληφθεί αντίστοιχο φαινόμενο, οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν με την Αστυνομία ή με την Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας και να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας έως οι αρμόδιες υπηρεσίες επιληφθούν του θέματος.

Δήμος Δέλτα - Ανακοίνωση

Η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου

Νωρίς το απόγευμα εθεάθησαν αγριογούρουνα στα Διαβατά και κινητοποιήθηκε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Δέλτα. Ο αρμόδιος

αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βερβίτης σε συνεργασία με τη Δήμαρχο Γερακίνα Μπισμπινά ήρθαν σε επικοινωνία με το Αστυνομικό Τμήμα της Σίνδου με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν τα αγριογούρουνα σε σημείο των Διαβατών κοντά στην παλαιά Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.

Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε το Δασαρχείο το οποίο και απέστειλε όχημα και προσωπικό για να χειριστεί την συγκεκριμένη κατάσταση και να μην κινδυνεύσει κανένας πολίτης.

Σε κάθε περίπτωση αν επαναληφθεί αντίστοιχο φαινόμενο, οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν με την Αστυνομία ή με την Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας και να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας έως οι αρμόδιες υπηρεσίες επιληφθούν του θέματος.