Αγριογούρουνα κόβουν βόλτες στο κέντρο της Δροσιάς – Δίπλα σε σχολείο και κεντρική λεωφόρο

Από την Καλαμπάκα και το κέντρο της Λιβαδειάς, μέχρι τους Φούρνους Ερμιονίδας, τους Θρακομακεδόνες και την πλατεία Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι εικόνες με τα αγριογούρουνα να κυκλοφορούν σε κατοικημένες περιοχές, έχουν πάψει πια να προκαλούν έκπληξη. Αυτή τη φορά οι κάτοικοι της Δροσιάς στην Αττική, τα είδαν να απολαμβάνουν το γεύμα τους, ανενόχλητα, μέρα μεσημέρι.

Δίπλα στην πιο πολυσύχναστη λεωφόρο της περιοχής, την Λεωφόρο Θησέως και μόλις μερικά μέτρα από το λύκειο της Δροσιάς, μαθητές και γονείς είτε σταματούσαν με το αυτοκίνητό τους για να τα απαθανατίσουν, είτε τα χάζευαν από απόσταση αναπνοής κάνοντας μια ολιγόλεπτη στάση κατά το σχόλασμα!

Και μπορεί οι εικόνες αυτές, αν μη τι άλλο, να προκαλούν έκπληξη στους περαστικούς, ωστόσο γεννούν και ανησυχία. Η αναζήτηση τροφής είναι αυτή που ωθεί τα ζώα να εγκαταλείπουν το φυσικό τους περιβάλλον και να εισέρχονται σε κατοικημένες περιοχές, αυξάνοντας όμως τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων αλλά και πιθανών επιθέσεων σε πεζούς.

Το συγκεκριμένο περιστατικό με τα περίπου δέκα αγριογούρουνα που άρχισαν να τρώνε το γρασίδι δίπλα στην κεντρική λεωφόρο της Δροσιάς, δεν είναι μεμονωμένο. Ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και γι αυτό στην ευρύτερη περιοχή καταγράφονται σχεδόν καθημερινά κι άλλες παρόμοιες εμφανίσεις αγριογούρουνων, που κινούνται εντός του οικιστικού ιστού, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που κυκλοφορούν με υψηλές ταχύτητες, μέρα νύχτα. Μάλιστα, το αξιοσημείωτο είναι ότι πλέον δεν ενοχλούνται ιδιαίτερα από την παρουσία των κατοίκων δίπλα τους, ενώ ακόμα και ταμπέλες έχουν τοποθετηθεί στις πιο κεντρικές αρτηρίες που πλαισιώνουν την περιοχή κι οι οποίες προειδοποιούν τους οδηγούς να προσέχουν τ’ αγριογούρουνα.

Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας: Τι πρέπει να κάνετε αν βρεθείτε απέναντι από έναν αγριόχοιρο

Τι πρέπει όμως να κάνει κάποιος αν δει μπροστά του έναν αγριόχοιρο; Όπως αναφέρει το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή. Τα αγριογούρουνα μπορούν να μεταδώσουν πολλές ασθένειες στον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της ηπατίτιδας Ε, ενώ αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι οι εκκωφαντικοί θόρυβοι, τα γαβγίσματα, τα δυνατά φώτα μπορούν να τα στρεσάρουν και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν να παρασύρουν ό,τι βρουν μπροστά τους.

Στην περίπτωση λοιπόν που είμαστε πεζοί θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής:

Οι αγριόχοιροι τρομοκρατούνται εύκολα. Για την δική μας ασφάλεια καλό είναι να κρατήσουμε μια απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από τον αγριόχοιρο.

Κρατάμε τα σκυλιά μας όσο πιο κοντά γίνεται με το λουρί τους και προσπαθούμε να τα αποτρέψουμε να γαβγίσουν στους αγριόχοιρους.

Δεν ταΐζουμε για κανέναν λόγο τους αγριόχοιρους. Γιατί με αυτό τον τρόπο εξοικειώνονται και υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για τους ανθρώπους και τα ζώα.

Δεν ακουμπάμε και δεν χαϊδεύουμε τους αγριόχοιρους. Αν έρθουν πάνω μας τους απωθούμε σπρώχνοντας τους στο σώμα τους ή στο κεφάλι τους.

Δεν χρησιμοποιούμε φλας. Οι αγριόχοιροι μπορούν να τυφλωθούν προσωρινά από την χρήση φλας, να πανικοβληθούν και να μας επιτεθούν.

Δεν φωνάζουμε και δεν κάνουμε περίεργους θορύβους, γιατί η συμπεριφορά των αγριόχοιρων μπορεί να αλλάξει απότομα και να γίνουν επιθετικοί.

Δεν τρέχουμε πανικόβλητοι μακριά τους, αλλά αντιθέτως απομακρυνόμαστε με τον κανονικό ρυθμό περιπάτου μας προσέχοντας αν μας ακολουθούν.

Σε περίπτωση που υπάρχουν μικρά απομακρυνόμαστε άμεσα και όσο πιο γρήγορα γίνεται γιατί οι μητέρες που συνήθως είναι κοντά γίνονται πολύ επιθετικές.

Στην περίπτωση τώρα που ένα αγριογούρουνο βρεθεί μπροστά μας, όταν οδηγούμε οι συμβουλές του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας είναι οι ακόλουθες: