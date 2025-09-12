Αγριογούρουνα «βολτάρουν» στο κέντρο της Λιβαδειάς - Δείτε βίντεο με την βραδινή τους «έφοδο»

Οι εικόνες με αγριογούρουνα να κυκλοφορούν σε κατοικημένες περιοχές έχουν πάψει πια να προκαλούν έκπληξη στη Λιβαδειά. Το βράδυ της Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου, μια ακόμη εμφάνιση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, όταν ένα κοπάδι αποφάσισε να... βολτάρει μέσα στην πόλη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας το κοπάδι διασχίζει με απόλυτη ηρεμία τον δρόμο και στη συνέχεια προσεγγίζει μια νησίδα με γκαζόν, όπου φαίνεται να σκαλίζουν το χώμα και να αναζητούν τροφή.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Αντιθέτως, στην ευρύτερη περιοχή της Λιβαδειάς έχουν καταγραφεί και άλλες παρόμοιες εμφανίσεις αγριογούρουνων το τελευταίο διάστημα.

Η αναζήτηση τροφής ωθεί τα ζώα αυτά να εγκαταλείπουν το φυσικό τους περιβάλλον και να εισέρχονται σε κατοικημένες περιοχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων αλλά και πιθανών επιθέσεων.

Δείτε το βίντεο:

Tι κάνουμε αν είμαστε πεζοί και δούμε μπροστά μας αγριογούρουνο

Οι αγριόχοιροι τρομοκρατούνται εύκολα. Για την δική μας ασφάλεια καλό είναι να κρατήσουμε μια απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από τον αγριόχοιρο.

Κρατάμε τα σκυλιά μας όσο πιο κοντά γίνεται με το λουρί τους και προσπαθούμε να τα αποτρέψουμε να γαβγίσουν στους αγριόχοιρους.

Δεν ταΐζουμε για κανέναν λόγο τους αγριόχοιρους. Γιατί με αυτό τον τρόπο εξοικειώνονται και υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για τους ανθρώπους και τα ζώα.

Δεν ακουμπάμε και δεν χαϊδεύουμε τους αγριόχοιρους. Αν έρθουν πάνω μας τους απωθούμε σπρώχνοντας τους στο σώμα τους ή στο κεφάλι τους.

Δεν χρησιμοποιούμε φλας. Οι αγριόχοιροι μπορούν να τυφλωθούν προσωρινά από την χρήση φλας, να πανικοβληθούν και να μας επιτεθούν.

Δεν φωνάζουμε και δεν κάνουμε περίεργους θορύβους, γιατί η συμπεριφορά των αγριόχοιρων μπορεί να αλλάξει απότομα και να γίνουν επιθετικοί.

Δεν τρέχουμε πανικόβλητοι μακριά τους, αλλά αντιθέτως απομακρυνόμαστε με τον κανονικό ρυθμό περιπάτου μας προσέχοντας αν μας ακολουθούν.

Σε περίπτωση που υπάρχουν μικρά απομακρυνόμαστε άμεσα και όσο πιο γρήγορα γίνεται γιατί οι μητέρες που συνήθως είναι κοντά γίνονται πολύ επιθετικές.

Φωτογραφία: Unsplash

Τι κάνουμε αν οδηγούμε και δούμε μπροστά μας αγριογούρουνο

Δεν χρησιμοποιούμε κόρνα αν δεν χρειαστεί. Αν δεν φεύγουν από τον δρόμο πατάμε μια φορά την κόρνα του οχήματός μας.

Ακινητοποιούμε το όχημα μας ή κινούμαστε με πολύ μικρή ταχύτητα (ποτέ πάνω από 30 χλμ/ώρα).

Επειδή οι αγριόχοιροι είναι δραστήριοι τις νυχτερινές ώρες, όταν οδηγούμε νύχτα πρέπει η προσοχή μας να είναι διπλάσια.