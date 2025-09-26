Βίντεο: Οικογένεια αγριογούρουνων σε νυχτερινή «εξόρμηση» στη Θεσσαλονίκη - Περιφέρονται ανενόχλητα

Δεν έχουν τέλος οι εμφανίσεις αγριογούρουνων σε αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, με τους κατοίκους να βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με απρόσκλητους επισκέπτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα στην Κάτω Τούμπα.

Το βίντεο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Voria, δείχνει ένα θηλυκό αγριογούρουνο μαζί με τουλάχιστον πέντε μικρά της κάτω από το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας-Τριανδρίας, κοντά στο Τενεκεδένιο Σχολείο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα από βίντεο που κατέγραψε κάτοικος της περιοχής τα αγριογούρουνα κατά την νυχτερινή τους «εξόρμηση» περιφέρονται ανάμεσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ενώ κινούνται και στον δρόμο.

Οι εμφανίσεις των αγριογούρουνων αποτελούν ένα συνηθισμένο φαινόμενο στην περιοχή, καθώς τελευταία κάνουν όλο και συχνότερες εμφανίσεις τις βραδινές ώρες, προς αναζήτηση τροφής.

Τι κάνουμε αν είμαστε πεζοί και δούμε μπροστά μας αγριογούρουνο

Οι αγριόχοιροι τρομοκρατούνται εύκολα. Για την δική μας ασφάλεια καλό είναι να κρατήσουμε μια απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από τον αγριόχοιρο.

Κρατάμε τα σκυλιά μας όσο πιο κοντά γίνεται με το λουρί τους και προσπαθούμε να τα αποτρέψουμε να γαβγίσουν στους αγριόχοιρους.

Δεν ταΐζουμε για κανέναν λόγο τους αγριόχοιρους. Γιατί με αυτό τον τρόπο εξοικειώνονται και υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για τους ανθρώπους και τα ζώα.

Δεν ακουμπάμε και δεν χαϊδεύουμε τους αγριόχοιρους. Αν έρθουν πάνω μας τους απωθούμε σπρώχνοντας τους στο σώμα τους ή στο κεφάλι τους.

Δεν χρησιμοποιούμε φλας. Οι αγριόχοιροι μπορούν να τυφλωθούν προσωρινά από την χρήση φλας, να πανικοβληθούν και να μας επιτεθούν.

Δεν φωνάζουμε και δεν κάνουμε περίεργους θορύβους, γιατί η συμπεριφορά των αγριόχοιρων μπορεί να αλλάξει απότομα και να γίνουν επιθετικοί.

Δεν τρέχουμε πανικόβλητοι μακριά τους, αλλά αντιθέτως απομακρυνόμαστε με τον κανονικό ρυθμό περιπάτου μας προσέχοντας αν μας ακολουθούν.