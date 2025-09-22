Κίνδυνος από αγριογούρουνα και τσακάλια στους Φούρνους Ερμιονίδας

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Φούρνοι Ερμιονίδας, καθώς αντιμετωπίζει εδώ και αρκετό καιρό ένα σοβαρό πρόβλημα: την ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού της άγριας πανίδας.

Όπως αποκαλύπτει έγγραφο που κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες αρχές, οι κάτοικοι βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες της κατάστασης, με την ασφάλειά τους, τις καλλιέργειες και τα ζώα τους να βρίσκονται σε κίνδυνο.

την Δημοτική Κοινότητα Φούρνων Ερμιονίδας, που απευθύνει έκκληση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας να εξεταστεί άμεσα το ζήτημα και να ενημερωθούν για τις ενέργειες που μπορούν να ληφθούν