Σοκ στην Ερμιονίδα: Ηλικιωμένος έδεσε σκύλο στο αυτοκίνητο και τον έσερνε στο οδόστρωμα
Ο 81χρονος συνελήφθη, του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και θα οδηγηθεί αρμοδίως.
Ένα αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε σε κοινότητα του δήμου Ερμιονίδας, όταν ένας 81χρονος κακοποίησε έναν σκύλο. Συγκεκριμένα, ο 81χρονος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς, καθώς είχε δέσει τον σκύλο στο αυτοκίνητο που οδηγούσε και τον έσερνε στο οδόστρωμα.
Εξαιτίας του περιστατικού ο σκύλος τραυματίστηκε θανάσιμα.
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 81χρονου
Σε βάρος του 81χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου που έχει να κάνει με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.
Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, θα οδηγηθεί αρμοδίως.
Την προανάκριση αυτής της τραγικής υπόθεσης, διενήργησε το Α.Τ. Ερμιονίδας.