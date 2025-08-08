Οργή στην Ισπανία: Άφησαν να πεθάνουν 32 σκυλάκια σε αγρόκτημα - Προσοχή σκληρές εικόνες

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην επαρχία του Μπανταχόθ στην Ισπανία όταν αντίκρισαν 32 σκυλάκια νεκρά με εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση που παρουσιάστηκε την Παρασκευή 08/08, ανακαλύφθηκε πως τα σκυλάκια αφεθεί να πεθάνουν από πείνα και δίψα. Συγκεκριμένα, τα άτυχα ζώα είχαν εγκαταλειφθεί από τον Ιούνιο σύμφωνα με την ισπανική Πολιτική Προστασία. Κάποια εντοπίστηκαν αφημένα ελεύθερα να περιφέρονται, άλλα ήταν αλυσοδεμένα ή κλειδωμένα σε κλουβιά.

Reality for dogs at pound in Spain ☹️



Look at their faces, eyes full of hope. They all have sad backgrounds, bad memories yet they still want to give love ❤️



They just need a second chance 🙏



Rescue is worth it, they are worth it.https://t.co/fBQ5lVzYsr#forgottensoulshour pic.twitter.com/vg7C07dqDB — Spanish Stray Dogs (@spanishstray) August 7, 2025

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σκυλιά προσπάθησαν να τραφούν με τα λείψανα εκείνων που είχαν ήδη πεθάνει», πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία έκανε την φρικτή ανακάλυψη την περασμένη εβδομάδα, αφού έλαβε αναφορά ότι τα σκυλιά είχαν εγκαταλειφθεί και βρίσκονταν σε κακή κατάσταση.

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τα κουφάρια των ζώων όπως ανέφεραν «σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης», διάσπαρτα σε όλο το αγρόκτημα. Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία, δείχνουν τα κουφάρια των απισχνασμένων σκύλων.

Πάντως, η ισπανική Πολιτική Προστασία ξεκίνησε έρευνα κατά του ιδιοκτήτη του αγροκτήματος καθώς κατηγορείται για εγκατάλειψη που οδήγησε στον θάνατο των σκύλων.

Σημειώνεται πως η Ισπανία υιοθέτησε νέο νόμο για την καλή διαβίωση των ζώων το 2023. Οι ποινές για όσους προβαίνουν σε κακοποιητικές πράξεις ή εγκατάλειψη εναντίων των ζώων έχουν αυξηθεί.