Φρίκη στον Βόλο: Άνδρας πυροβόλησε εν ψυχρώ αδέσποτο σκύλο
Αδιανόητο περιστατικό στις Γλαφυρές. Ο 61χρονος φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Ένα εξοργιστικό περιστατικό σημειώθηκε στον Βόλο, όταν ένας άνδρας πυροβόλησε εν ψυχρώ έναν αδέσποτο σκύλο, έξω από το δημοτικό κυνοκομείο στις Γλαφυρές.
Σύμφωνα με το magnesianews, πρόκειται για έναν 61χρονο, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε το ζώο και στην συνέχεια τράπηκε σε φυγή, αγνοώντας τις αντιδράσεις των ανθρώπων που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του αποτρόπαιου περιστατικού.
Το σκυλί εντόπισε ένας ιδιώτης κτηνίατρος , ο οποίος έχει συνεργασία με τον δήμο Βόλου.
Μάλιστα και η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει πως ο θάνατος του σκυλιού προκλήθηκε από πυροβολισμό. Ο δράστης φέρεται να σκότωσε το ζώο με κυνηγετικό όπλο που είχε μονόβολα φυσίγγια.
Συνελήφθη ο 61χρονος
Χειροπέδες πέρασε η ΕΛ.ΑΣ. στον 61χρονο φερόμενο ως δράστη, την Τρίτη 12 Αυγούστου. Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από εξέταση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας του Δημοτικού Κυνοκομείου.
Ο 61χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων και οπλοχρησίας.