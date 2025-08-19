Μια βίδρα στη «μάχη» έρευνας και διάσωσης αγνοουμένων σε λίμνες και βάλτους

Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται έναν μη ανθρώπινο συνεργάτη σε αποστολές έρευνας και διάσωσης, συνήθως φαντάζονται ένα θαρραλέο σκυλί που ακολουθεί τα ίχνη. Όμως, μια ομάδα έρευνας και διάσωσης της Φλόριντα προχώρησε σε ένα διαφορετικό βήμα. Εκπαιδεύει μια ασιατική βίδρα με μικρά νύχια που ονομάζεται Splash για να βοηθά σε αποστολές στο νερό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Peace River K9 Search and Rescue ελπίζει να χρησιμοποιήσει τον Splash για να επεκτείνει τις προσπάθειες αναζήτησης σε θολά νερά, όπου τα σκυλιά αναζήτησης δεν μπορούν να πάνε. Οι βίδρες μπορούν να «γευτούν» μυρωδιές κάτω από το νερό, μια μοναδική ικανότητα που χρησιμοποιεί ο Splash για να εντοπίσει ανθρώπινα υπολείμματα. Λέγεται ότι είναι η μόνη βίδρα αναζήτησης και διάσωσης στον κόσμο.

Πώς γίνεται η εκπαίδευση

Για δεκαετίες, οι αρχές επιβολής του νόμου βασίζονταν στα σκυλιά ως την πρώτη τους επιλογή για συνεργάτες σε αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Ωστόσο, αυτά τα σκυλιά έχουν περιορισμούς, ειδικά σε έρευνες που γίνονται στο νερό, όπως ατυχήματα με σκάφη.

Η ικανότητα ενός σκύλου να ακολουθεί ένα ίχνος μυρωδιάς τελειώνει στην άκρη του νερού, δημιουργώντας ένα σημαντικό εμπόδιο για τις αρχές.

Σε αντίθεση με τα σκυλιά, αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά δεν βρίσκουν τέτοια εμπόδια, οπότε εξετάζονται ως μια νέα λύση.

Ο Mike Hadsell, από την Peace River K9 Search and Rescue, είχε την ιδέα να εκπαιδεύσει μια βίδρα για εργασίες έρευνας και διάσωσης.

Αφού δημοσίευσε την ιδέα του στο διαδίκτυο, ένας ιδιοκτήτης ζωολογικού κήπου στην Αριζόνα επικοινώνησε μαζί του. Πριν από περίπου 14 μήνες, η ομάδα του Hadsell δέχτηκε τον Splash και ξεκίνησε την εκπαίδευσή του.

Σύμφωνα με τον Hadsell, τα ανθρώπινα σώματα εκλύουν πάνω από 500 πτητικές οργανικές ενώσεις, οπότε η μυρωδιά τους δεν εξαφανίζεται ποτέ. Παρόλο που οι βίδρες δεν αναπνέουν υποβρυχίως, μπορούν να γευτούν.

Για την άσκηση εκπαίδευσης, η ομάδα χρησιμοποιεί τρεις παιδικές πισίνες για να βελτιώσει τις δεξιότητες του Splash, κρύβοντας δείγματα ανθρώπινης μυρωδιάς σε μία μόνο από αυτές.

Καθώς ο Splash ψάχνει στις πισίνες, ανταποκρίνεται στο όνομά του δημιουργώντας πολλές φυσαλίδες στο νερό.

«Θα δείτε όλες αυτές τις φυσαλίδες να βγαίνουν, και αυτός ρουφάει μερικές από αυτές τις φυσαλίδες και τις δοκιμάζει. Η μυρωδιά προσκολλάται στη φυσαλίδα, και μετά την δοκιμάζει όταν μπαίνει στο στόμα του», είπε ο Hadsell στο τοπικό κανάλι ειδήσεων WTSP της Τάμπα.

Η βίδρα επιστρέφει και αρπάζει τη μάσκα του εκπαιδευτή όταν βρίσκει κάτι. «Και έτσι το κάνει. Όταν βρίσκει κάτι, επιστρέφει και αρπάζει τη μάσκα μου», πρόσθεσε.

Από την έναρξη των αποστολών του, ο Splash έχει πραγματοποιήσει τρεις επιτυχημένες ανακαλύψεις. Ο Hadsell δήλωσε στο Popular Science ότι η βίδρα είναι «λειτουργική και συνεχίζει να εξελίσσεται», προσθέτοντας ότι το έργο φαίνεται «πολλά υποσχόμενο». Σχεδιάζει να συνεχίσει την εκπαίδευση και την αξιοποίηση της βίδρας.

Οι κίνδυνοι και η ανταμοιβή

Η εργασία της βίδρας στη φύση ενέχει μοναδικούς κινδύνους, κυρίως από αλιγάτορες που δεν υπάρχουν στις πισίνες εκπαίδευσης του Splash. Για να διατηρηθεί η ασφάλεια του Splash κατά τη διάρκεια των αποστολών, η ομάδα έρευνας και διάσωσης λαμβάνει επιπλέον προφυλάξεις. Είναι πάντα δεμένος με ένα σχοινί και παρακολουθείται από ανθρώπινους παρατηρητές και ηχοβολιστικά συστήματα. Όταν ο Splash εντοπίζει με επιτυχία έναν στόχο, ανταμείβεται με σολομό.

Παρά το γεγονός ότι είναι η μόνη βίδρα στον τομέα της έρευνας, ο Hadsell πιστεύει ότι οι βίδρες θα μπορούσαν να γίνουν ένα τυπικό μέρος των ομάδων έρευνας και διάσωσης μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ο Splash έχει προσελκύσει την προσοχή εθνικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του FBI και του Τμήματος Επιβολής του Νόμου της Φλόριντα.