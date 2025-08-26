Ταραντούλες τέρατα με γιγαντιαία πέη ανακάλυψαν επιστήμονες

Σε μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό ZooKeys, αναφέρεται η δημιουργία ενός νέου γένους αραχνών μετά την ανακάλυψη τεσσάρων ειδών ταραντούλας που διαθέτουν εντυπωσιακά μακριά γεννητικά όργανα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει στα αρσενικά να κρατούν απόσταση ασφαλείας από τα επιθετικά θηλυκά κατά την αναπαραγωγή, ώστε να μη γίνουν τροφή τους. Το εύρημα αυτό είναι μοναδικό, καθώς οι διαστάσεις των γεννητικών οργάνων αυτών των αραχνών δεν υπάρχουν σε κανένα ήδη γνωστό είδος ή γένος.

Το νέο γένος Satyrex

Οι ταραντούλες αυτές ανακαλύφθηκαν στην Αραβική Χερσόνησο και στο Κέρας της Αφρικής (Σομαλική χερσόνησος). Το δε γένος πήρε την ονομασία Satyrex από τη λέξη σάτυρος και την λατινική λέξη rex που σημαίνει βασιλιάς. Τα αρσενικά έχουν ειδικά εξαρτήματα που χρησιμεύουν στη μεταφορά σπέρματος και ξεπερνούν κατά τέσσερις φορές το μήκος του κορμού τους, φτάνοντας σχεδόν το μισό των μεγαλύτερων ποδιών τους.

Όπως διαβάζουμε στο Live Science, οι επιστήμονες συνάντησαν για πρώτη φορά το είδος Satyrex arabicus στη Σαουδική Αραβία, το Satyrex ferox στην Υεμένη και το Ομάν, ενώ κατέγραψαν το Satyrex somalicus και το Satyrex speciosus στη Σομαλία.

Μοναδικές προσαρμογές επιβίωσης

Από τις τέσσερις νέες ταραντούλες, το Satyrex ferox ξεχωρίζει για το μέγεθος και την επιθετικότητά του. Τα αρσενικά και τα θηλυκά φτάνουν σε άνοιγμα ποδιών περίπου 14 εκατοστών, ενώ τα αρσενικά διαθέτουν αναπαραγωγικά εξαρτήματα μήκους περίπου 5 εκατοστών.

Το είδος αυτό είναι ιδιαίτερα αμυντικό. Ακόμα και στην παραμικρή απειλή, σηκώνει τα μπροστινά του πόδια σε επιθετική στάση και παράγει έναν δυνατό ήχο τρίβοντας ειδικές τρίχες μεταξύ των αρθρώσεων. Αυτή η συμπεριφορά συνδυάζεται με τη φυσική επιφυλακτικότητα, καθιστώντας τα δύσκολα στη διαχείριση και την παρατήρηση στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ανατροπή στην ταξινόμηση των ταραντούλων

Γενετικές αναλύσεις έδειξαν ότι μια γνωστή ταραντούλα, από το γένος Monocentropus στην Υεμένη, σχετίζεται περισσότερο με τις Satyrex. Το γεγονός ότι τα γεννητικά όργανα αυτών των αραχνών είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα γνωστά είδη, αποτέλεσε τον κύριο λόγο δημιουργίας του νέου γένους.

Η ανακάλυψη αυτή δείχνει πόσο πολύπλοκη εξέλιξη ακόμη και σε μικρά είδη όπως οι ταραντούλες. Παράλληλα αναδεικνύει πώς η φυσική επιλογή μπορεί να «επινοήσει» εντυπωσιακές λύσεις που αυξάνουν τις πιθανότητες επιβίωσης και αναπαραγωγής.