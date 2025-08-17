Ρόδος: Εννέα γαϊδούρια σε κόλαση κακοποίησης, το ένα ήδη νεκρό - Παρέμβαση του Εισαγγελέα

Μία ακόμη φρικαλέα υπόθεση κακοποίησης ζώων εκτυλίχθηκε στη Ρόδο, ξεγυμνώνοντας για άλλη μια φορά την εγκληματική αδιαφορία απέναντι σε ανυπεράσπιστα πλάσματα. Εθελοντές κατήγγειλαν το περιστατικό και ο Φιλοζωικός Σύλλογος Ρόδου κινητοποιήθηκε αστραπιαία, εντοπίζοντας εννέα γαϊδούρια σε καθεστώς βασανιστικής εγκατάλειψης. Ένα είχε ήδη ξεψυχήσει, τα υπόλοιπα ήταν στα όρια της κατάρρευσης.

Η καταγγελία που αποκάλυψε την κόλαση

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία εθελοντών που εντόπισαν τα ζώα σε άθλιες συνθήκες κοντά στα παλιά σκουπίδια του νησιού. Ο Σύλλογος ενημέρωσε άμεσα την Εισαγγελία Ρόδου, η οποία διέταξε την αφαίρεση των ζώων και σχημάτισε δικογραφία εις βάρος του υπευθύνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ζώα είχαν μεταφερθεί από την περιοχή της Λίνδου και παραδοθεί στον δράστη που τα καταδίκασε σε αργό θάνατο.

Σκελετωμένα, χωρίς νερό και τροφή

Τα εννέα γαϊδούρια βρέθηκαν σε σοκαριστική κατάσταση: αποστεωμένα, αφυδατωμένα και χωρίς καμία φροντίδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι εικόνες μαρτυρούν μαζική παθητική κακοποίηση, με τους εθελοντές να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να σώσουν όσα είχαν απομείνει ζωντανά.

Η επιχείρηση διάσωσης

Με τη συνδρομή κτηνιάτρων, εθελοντών και πολιτών, ξεκίνησε μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης. Ήδη πέντε γαϊδούρια φιλοξενούνται προσωρινά σε ιδιωτική εγκατάσταση στη Λαχανιά, με τα έξοδα να καλύπτονται από τον ίδιο τον ιδιώτη. Τα υπόλοιπα τέσσερα θα μεταφερθούν σε φάρμα για περίθαλψη και αποκατάσταση. Η μεταφορά έγινε με ιδιωτικό όχημα, ενώ η τοπική Αστυνομία παρείχε πλήρη υποστήριξη.

Η δύναμη των εθελοντών

Η διάσωση δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την ανιδιοτελή συμβολή εθελοντών που πρόσφεραν χρόνο, μέσα και εγκαταστάσεις. Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Ρόδου ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό των ζώων, αποδεικνύοντας ότι η κοινωνική ευαισθησία μπορεί να κερδίσει ακόμη και απέναντι στη βαρβαρότητα.

Η έρευνα συνεχίζεται

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Εισαγγελίας, που διερευνά τις συνθήκες κακοποίησης και τον ρόλο του δράστη. Οι κτηνιατρικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να εξασφαλιστεί η επιβίωση των ζώων.



Το μόνο σίγουρο είναι πως, χωρίς την άμεση παρέμβαση, τα γαϊδούρια θα είχαν καταλήξει όλα στο χώμα.