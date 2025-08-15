Νάξος: Νέα τραγωδία – Νεκρή caretta caretta από χτύπημα προπέλας στο Καστράκι

Μια ακόμη σκληρή υπενθύμιση της απειλής που δέχονται τα θαλάσσια οικοσυστήματα ήρθε σήμερα το πρωί από τη Νάξο. Στην παραλία Καστράκι, εντοπίστηκε νεκρή μια ενήλικη θηλυκή θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, θύμα χτυπήματος από προπέλα σκάφους.



Το περιστατικό καταγράφηκε από τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, ο οποίος βρέθηκε άμεσα στο σημείο μετά την ενημέρωση. Οι εικόνες που αντίκρισαν ήταν αποκαρδιωτικές: το καβούκι της χελώνας έφερε βαθιά, θανατηφόρα τραύματα, αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης ανθρώπινης δραστηριότητας στις θάλασσες του Αιγαίου.

Η Caretta caretta είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος, που επιλέγει τις ελληνικές ακτές – και ιδιαίτερα τις Κυκλάδες για να γεννήσει τα αυγά της. Ωστόσο, κάθε χρόνο, δεκάδες ζώα χάνουν τη ζωή τους από συγκρούσεις με σκάφη, παράνομη αλιεία ή κατάποση πλαστικών.



Ο Σύλλογος απευθύνει για ακόμη μία φορά έκκληση σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες χειριστές σκαφών να μειώνουν την ταχύτητα κοντά στις ακτές και να παρατηρούν προσεκτικά την επιφάνεια της θάλασσας, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η παρουσία χελωνών είναι πιο συχνή.



Η απώλεια αυτής της χελώνας δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι ένα ακόμη καμπανάκι για την ανάγκη προστασίας της θαλάσσιας ζωής, πριν τα νερά του Αιγαίου σιγήσουν από τα πλάσματα που τα στολίζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια.