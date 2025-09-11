Τρυφερές εικόνες στη Νάξο: 109 νεογέννητα χελωνάκια ξεκίνησαν το ταξίδι τους στις θάλασσες - Βίντεο

Μια μοναδική εμπειρία βίωσαν το βράδυ της Τετάρτης (10/9) οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Απόλλωνα στη Νάξο, όταν δεκάδες πράσινα χελωνάκια ξεπρόβαλαν από τη φωλιά τους στην παραλία της περιοχής.

Τα χελωνάκια ξεκίνησαν και πάλι το ταξίδι τους στη θάλασσα, με την τρυφερή αυτή στιγμή να καταγράφεται σε βίντεο.

«Την 59η ημέρα, πολλά από τα μικρά, αν και δραστήρια χελωνάκια αποπροσανατολίστηκαν στην ακτή αλλά και μέσα στη θάλασσα λόγω της παρουσίας έντονου φωτισμού. Ευτυχώς, χάρη στη βοήθεια όλων των κατοίκων καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τα χαμένα χελωνάκια και να τα καθοδηγήσουμε προς το φυσικό τους φως, αυτό του φεγγαριού», αναφέρει, σε ανάρτησή του, ο Σύλλογος για την Προστασίας Άγριας Ζωής της Νάξου.

«Συνολικά 109 χελωνάκια του είδους Chelonia mydas κολυμπούν πλέον στο Αιγαίο και περιμένουμε με αγωνία τα επόμενα», τονίζει η συλλογικότητα, ενώ ευχαριστεί θερμά τους κατοίκους της περιοχής «για τη συνεργασία και τη στήριξή τους, που οδήγησε σε αυτό το τόσο θετικό αποτέλεσμα». «Ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, μαζί με τους κατοίκους, θα συνεχίσουν να επιβλέπουν τη φωλιά και να επέμβουν όποτε χρειαστεί».

Μάλιστα, σύμφωνα με το naxospress.gr, η φωλιά που δημιουργήθηκε στον Απόλλωνα είναι η πρώτη επίσημη καταγραφή φωλεοποίησης πράσινης χελώνας στις Κυκλάδες. Μια υπενθύμιση ότι η φύση βρίσκει τον δρόμο της, όταν οι άνθρωποι ενώνουν δυνάμεις για να την προστατεύσουν.