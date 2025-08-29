Το είδαμε και αυτό στα Χανιά: Λουόμενη έκανε ηλιοθεραπεία μέσα σε προστατευμένο χώρο για χελώνες

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα των ευαίσθητων οικοσυστημάτων αποτελεί ζήτημα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο την κοινωνία μας. Δυστυχώς, όμως, περιστατικά αδιαφορίας και παραβίασης των κανόνων δεν λείπουν, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα σε μια παραλία των Ραπανιανών, λίγα χιλιόμετρα πριν το Κολυμπάρι Χανίων.

Μια γυναίκα εντοπίστηκε να κάνει ηλιοθεραπεία μέσα στον περιφραγμένο χώρο που έχει οριστεί ειδικά για την ωοτοκία των θαλάσσιων χελώνων — μια περιοχή κρίσιμη για την επιβίωση και αναπαραγωγή αυτών των προστατευόμενων ζώων.

Όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες της τοπικής ιστοσελίδας Flashnews.gr, η λουόμενη φαινόταν να απολαμβάνει τον ήλιο χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τη σημασία του χώρου στον οποίο είχε ξαπλώσει.

Το περιστατικό προκάλεσε εκνευρισμό σε αρκετούς παρευρισκόμενους, που ανησύχησαν για την πιθανή βλάβη στις φωλιές, αλλά και για τη γενικότερη αδιαφορία που επιδεικνύεται απέναντι στο περιβάλλον. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ξεκάθαρο αν η γυναίκα παραβίασε συνειδητά τις προειδοποιητικές πινακίδες ή αν απλώς δεν γνώριζε τους κανόνες.

Σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με την περιβαλλοντική σημασία αυτών των περιοχών και τον σεβασμό που οφείλουμε στην άγρια ζωή που φιλοξενούν.

