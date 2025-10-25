Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε με δύναμη τουρίστρια και την τραυμάτισε στο πόδι
Η γυναίκα ανέβασε βίντεο στο οποίο δείχνει το μεγάλο μπλε σημάδι στο εσωτερικό μέρος του μηρού της.
Ιδιαίτερα επιθετική φαίνεται πως ήταν μία θαλάσσια χελώνα στην Κρήτη , η οποία δάγκωσε με αρκετή δύναμη μία γυναίκα στο πόδι.
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με την τουρίστρια, η οποία δείχνει το πόδι της εμφανώς μελανιασμένο μετά από δάγκωμα που δέχτηκε από την θάλασσα χελώνα στην Κρήτη.
Δεν έχει γίνει γνωστό πότε έγινε το περιστατικό και σε ποια περιοχή του νησιού, όμως το βίντεο σημάδι που άφησε η χελώνα στη γυναίκα έχει προκαλέσει εντυπώσεις σε όσους αντικρίζουν το σημάδι που της άφησε το ζώο.
Χρήστες των social media σχολίασαν τον… μελανιασμένο προσαγωγό της γυναίκας αλλά και τον πόνο που ένιωσε.
Μάλιστα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα creta24.gr, η γυναίκα φαίνεται πως έχει δεχτεί «διπλή επίθεση» από τη χελώνα, αφού έχει άλλο ένα σημάδι στο αριστερό της πόδι, πάνω από τον αστράγαλο.