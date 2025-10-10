Οι γιγάντιες χελώνες Aldabra επιστρέφουν - Το θαύμα της επιστήμης που αλλάζει το μέλλον τους

Η γιγάντια χελώνα Aldabra είναι ένα από τα μεγαλύτερα και μακροβιότερα ερπετά στον κόσμο, με κάποιες από αυτές να φτάνουν τα 250 κιλά και να ζουν πάνω από 100 χρόνια. Το είδος ξεχωρίζει για τον αργό μεταβολισμό και την παρατεταμένη ανάπτυξή του, χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη μακροβιότητά του, αλλά περιορίζουν την αναπαραγωγή του.

Μέχρι πρόσφατα, τα μωρά Aldabra ήταν σπάνια στη φύση, γιατί πολλά αυγά δεν κατάφερναν να εκκολαφθούν. Όμως τώρα, χάρη στην επιστήμη συνέβη ένα μικρό θαύμα: οι ερευνητές κατάφεραν να εκκολάψουν με επιτυχία αυγά γιγάντιων χελωνών τεχνητά, δίνοντας ελπίδα για το μέλλον αυτών των πλασμάτων. Πρόκειται για μια ειδική μέθοδο που επιτρέπει τον εντοπισμό των αυγών που κινδυνεύουν να μην εκκολαφθούν, ώστε να προστατευτούν κατάλληλα.

Έτσι λοιπόν μια εβδομάδα μετά την τεχνική επώαση, 13 μωρά χελωνάκια - που προέρχονται από 18 αυγά που βρέθηκαν σε μια φωλιά στο νησί Cousin- ζουν στις Σεϋχέλλες, εκεί που καταγράφεται ο τελευταίος πληθυσμός γιγάντιων χελωνών. Μικρά σήμερα, αλλά μεγαλώνοντας θα μπορούσαν να ζυγίζουν 250 κιλά και να ζήσουν πάνω από 100 χρόνια!

Η Alessia Lavigna, που βοήθησε στην έρευνα, λέει: «Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα. Δείχνει τι μπορεί να κάνει η προστασία της φύσης». Η επιτυχία αυτή μπορεί να σώσει και άλλα απειλούμενα ζώα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian o λόγος που πολλά αυγά δεν εκκολάπτονται, είναι οι δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες. Για παράδειγμα, η θερμοκρασία, η υγρασία, η ποιότητα του εδάφους μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ανάπτυξη του εμβρύου. Τώρα, η τεχνητή εκκόλαψη βοηθά στο να αυξηθεί ο αριθμός των νεογέννητων χελωνών και να προσφέρει περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης.

Η ερευνητική ομάδα ελπίζει ότι, με σωστές στρατηγικές όπως η τεχνητή εκκόλαψη και η βελτίωση των φυσικών τους οικοτόπων, αυτά τα μοναδικά πλάσματα θα συνεχίσουν να ζουν και να ευημερούν για πολλές γενιές.