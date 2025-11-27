Θλίψη για τη διάσημη χελώνα Gramma που πέθανε σε ηλικία 141 ετών

Η Gramma, η αγαπημένη χελώνα των Γκαλαπάγκος που έζησε στον Ζωολογικό Κήπο του Σαν Ντιέγκο για σχεδόν έναν αιώνα, πέθανε σε ηλικία (περίπου) 141 ετών.



Η ομάδα φροντίδας του ζωολογικού κήπου «πήρε την συμπονετική και εξαιρετικά δύσκολη απόφαση να αποχαιρετήσει» την Gramma (σ.σ. γιαγιά), η οποία έπασχε από οστικές παθήσεις που σχετίζονταν με την προχωρημένη ηλικία της, ανέφερε το ίδρυμα σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοινώνοντας τον θάνατό της στις 20 Νοεμβρίου 2025.



Facebook/San Diego Zoo

Αν και η ακριβής ημερομηνία γέννησής της είναι άγνωστη επειδή γεννήθηκε στον τόπο καταγωγής της, τα νησιά Γκαλαπάγκος, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η Gramma μπορεί να ήταν περίπου 141 ετών, γεγονός που την καθιστά μεγαλύτερη από οποιονδήποτε άλλον ένοικο του Ζωολογικού Κήπου - ακόμη και από τον ίδιο τον Ζωολογικό Κήπο.



Η Gramma έφτασε στο Σαν Ντιέγκο μεταξύ 1928-1931 ως μέλος της πρώτης ομάδας χελωνών Γκαλαπάγκος που ήρθαν στο ίδρυμα, ανέφερε ο Ζωολογικός Κήπος.



Στην ανακοίνωσή του κάνει μια εξαιρετικά συγκινητική αναφορά στη Gramma, την οποία αποκαλούσαν με αγάπη «Βασίλισσα του Ζωολογικού Κήπου», λέγοντας πως ήταν «μάρτυρας της ιστορίας, αγαπημένο είδωλο και εξαιρετική πρέσβειρα του είδους της».



«Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε τι έζησε η Gramma στη ζωή της. Ενώ απολάμβανε τον ήλιο, ατελείωτα φυτοφάγα σνακ και λακκούβες στα ενδιαιτήματά της σε όλη την περιοχή Reptile Mesa, αυτή η γλυκιά, ντροπαλή χελώνα παρατήρησε τη δημιουργία και την εξέλιξη του Ζωολογικού Κήπου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



«Καθώς ο κόσμος γύρω της βίωσε περισσότερους από 20 προέδρους των ΗΠΑ, δύο Παγκόσμιους Πολέμους και δύο πανδημίες, άγγιξε απαλά αμέτρητες ζωές για σχεδόν έναν αιώνα στο Σαν Ντιέγκο ως πρέσβειρα για τη διατήρηση των ερπετών παγκοσμίως».



Οι χελώνες των Γκαλαπάγκος είναι από τους παλαιότερους - και πιο αργούς - κατοίκους των Ζωολογικών Κήπων. Τα τεράστια ερπετά, τα οποία μπορεί να ζυγίζουν έως και 232 κιλά, κινούνται με περίπου 0,25 χιλιόμετρα την ώρα.



Μερικές πιστεύεται ότι ξεπέρασαν σε ηλικία τη Gramma, μεταξύ αυτών και η Speed, η οποία έζησε περίπου 150 χρόνια, σύμφωνα με τον Ζωολογικό Κήπο.



Δύο κρίσιμα απειλούμενες χελώνες της Δυτικής Σάντα Κρουζ των Γκαλαπάγκος, που εκτιμάται ότι είναι περίπου 100 ετών η καθεμία, έγιναν γονείς για πρώτη φορά νωρίτερα το 2025 στον Ζωολογικό Κήπο της Φιλαδέλφειας.

Το προσωπικό του Ζωολογικού Κήπου κάλεσε τους πενθούντες να απολαύσουν μια φρουτοσαλάτα προς τιμήν της Gramma, η οποία αγαπούσε ιδιαίτερα το μαρούλι και τους καρπούς κάκτων.