Ο «Έβερεστ» επέστρεψε νικητής στη θάλασσα - «105 κιλά χελωνο-δύναμης»

Ήταν Μάιος του 2024 όταν η χελώνα που ονομάστηκε αργότερα από τους διασώστες της, «Έβερεστ», βρέθηκε στην Πρέβεζα με ένα σοβαρό εσκεμμένο τραύμα στο κεφάλι. Η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και η ζωή του κινδύνευε σοβαρά.

Πλέον, μετά από δύο χρόνια, ο «Έβερεστ» βγήκε νικητής και στις 29 Μαρτίου, όπως γράφει σε ανάρτησή του, ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον, «χαρίζοντάς μας μια συγκινητική στιγμή και ελπίδα για το μέλλον».

Ακολουθεί το μήνυμα του Συλλόγου:

«Ο “Έβερεστ” γύρισε στη θάλασσα

Τον Μάιο του 2024, βρέθηκε στην Πρέβεζα με ένα σοβαρό εσκεμμένο τραύμα στο κεφάλι. Η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και η μάχη του για επιβίωση μόλις ξεκινούσε.

Ακολούθησαν δύο χρόνια γεμάτα φροντίδα, θεραπείες και αφοσίωση. Με τη βοήθεια της ομάδας περίθαλψης και των εθελοντών, κατάφερε να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, κάνοντας κάθε μέρα ένα μικρό βήμα προς την ανάρρωση.

105 κιλά χελωνο-δύναμης, επιμονής και ζωής

Στις 29 Μαρτίου, ο “Έβερεστ” σηματοδότησε την πρώτη απελευθέρωση θαλάσσιας χελώνας για το 2026 και επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον, χαρίζοντάς μας μια συγκινητική στιγμή και ελπίδα για το μέλλον».