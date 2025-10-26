Ελλάδα Κρήτη Λιμάνια Ηράκλειο Local News

Άγριος καβγάς στο λιμάνι του Ηρακλείου για τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιου

Στο νοσοκομείο 56χρονη επαγγελματίας οδηγός λεωφορείου που δέχθηκε επίθεση από σύζυγο συναδέλφου της - Έχει τραύματα σε ισχίο και λεκάνη.

Το σημείο στο λιμάνι του Ηρακλείου όπου σημειώθηκε το επεισόδιο/Φωτ. NEAKRITI.GR
Το σημείο στο λιμάνι του Ηρακλείου όπου σημειώθηκε το επεισόδιο/Φωτ. NEAKRITI.GR
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου, στην Κρήτη, σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου όπου 56χρονη επαγγελματίας οδηγός λεωφορείου δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγο συναδέλφου της έπειτα από καβγά για τους πελάτες.

Οι δύο γυναίκες βρίσκονταν μπροστά στον επιβατικό σταθμό και φέρεται να τσακώθηκαν για επιβάτες κρουαζιερόπλοιου. Λίγο πιο πέρα βρισκόταν ο σύζυγος της μίας, ο οποίος παρενέβη και επιτέθηκε στην 56χρονη επαγγελματία οδηγό λεωφορείου, τραυματίζοντάς την.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση καθώς φέρει τραυματισμούς στο ισχίο και στην λεκάνη, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα neakriti.gr.

Την υπόθεση διερευνά η Λιμενική Αστυνομία Ηρακλείου, ενώ ο δράστης αναζητείται.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κρήτη Λιμάνια Ηράκλειο Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader