Το θανατηφόρο τροχαίο στα Καπαριανά και το σημείο – καρμανιόλα στη Μεσαρά

Ως ένα άκρως επικίνδυνο σημείο που και στο παρελθόν, πρόσφατο και απώτερο, έχει δώσει σοβαρά τροχαία, περιγράφουν κάτοικοι της Μεσαράς τον τόπο όπου γράφτηκε με τραγικό τρόπο ο επίλογος στη ζωή του Κωστή Παπαδογιαννάκη, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Κι άλλοι άνθρωποι στο παρελθόν τραυματίστηκαν βαρύτατα και χρειάστηκε να νοσηλευτούν στη ΜΕΘ, επιβαίνοντας σε αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν στην επαρχιακή οδό, από Καπαριανά προς Πλάτανο, μια διασταύρωση -καρμανιόλα, όπως σχολιάζουν οι γνωρίζοντες την περιοχή.

