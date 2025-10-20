Τροχαίο στο Ηράκλειο με τραυματισμό 14χρονης που παρασύρθηκε από ΙΧ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10) στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο έλαβε χώρα σε κεντρική λεωφόρο στην περιοχή της Αμμουδάρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, λίγα λεπτά μετά τις 15:30, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μια 14χρονη τουρίστρια, τραυματίζοντάς την στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν πολίτες και άλλοι οδηγοί, θέλοντας να δουν τι είχε συμβεί.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε για τη μεταφορά της ανήλικης κοπέλας στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα με την παράσυρση της 14χρονης.