Παρ’ ολίγον τραγωδία στην Αχαΐα: Εκσκαφέας πήρε «παραμάζωμα» ΙΧ και το έριξε σε χαντάκι

Από τύχη γλίτωσε τα χειρότερα ένα ζευγάρι που επέβαινε σε όχημα, το οποίο παρασύρθηκε από εκσκαφέα, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε χαντάκι, στην περιοχή της Αχαΐας.

Όπως αναφέρει το tempo24, ο οδηγός του εκσκαφέα βγήκε από παράδρομο, δίχως να αντιληφθεί το όχημα που κινείτο με κατεύθυνση από το Βουπράσιο προς Λάππα, με αποτέλεσμα με την «κουτάλα» να το εμβολίσει, να το παρασύρει για αρκετά μέτρα και να το πετάξει μέσα σε χαντάκι.



Το ζευγάρι που βρισκόταν στο ΙΧ εγκλωβίστηκε, ενώ άμεσα έσπευσαν στο σημείο 4 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ασθενοφόρα και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να συνδράμουν για τον απεγκλωβισμό του.

Μετά από ώρα η γυναίκα κατάφερε να βγει από το παράθυρο του οχήματος, ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε τελικά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.