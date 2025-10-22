Ηράκλειο: Νόμιζε ότι τον «μπλόκαρε» στο messenger και την «μαύρισε» στο ξύλο

Εκχυμώσεις, εκδορές και οιδήματα σε 32 σημεία και κυρίως σε πρόσωπο, κεφάλι, αυχένα, λαιμό και χέρια, είχε εντοπίσει στο σώμα νεαρής μητέρας ο ιατροδικαστής που είχε κληθεί να εξετάσει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και σήμερα έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

Η 35χρονη, σήμερα, γυναίκα, μητέρα ενός 12χρονου αγοριού, είχε περιγράψει στην κατάθεση της με μελανά χρώματα την συμβίωση με τον σύζυγο της.

