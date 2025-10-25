Ελλάδα Κρήτη Τροχαίο Local News

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός στην άσφαλτο 29χρονος μοτοσικλετιστής

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κίσσαμο Χανίων όταν το θύμα έχασε τον έλεγχο της μηχανής.

Το σημείο του δρόμου από το Καστέλλι προς το λιμάνι των Χανίων όπου σημειώθηκε το δυστύχημα/Φωτ. e-kissamos
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένα νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη, το απόγευμα του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου.

Το δυστύχημα συνέβη στην Κίσσαμο Χανίων, στον δρόμο από το Καστέλλι προς το λιμάνι, όταν σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, 29χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο συμβάν δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

