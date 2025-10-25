Μεθυσμένος αγρότης πήγε με το... τρακτέρ στο αστυνομικό τμήμα για να διαμαρτυρηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10) όταν περίπου στις 02:00 αγρότης από χωριό της Εορδαίας πήρε την πρωτοβουλία να πάρει το τρακτέρ του για να πάει μπροστά από την Αστυνομία της Πτολεμαΐδας.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα e-ptolemeos.gr, ο αγρότης ήθελε να διαμαρτυρηθεί για την καθυστέρηση των πληρωμών των αποζημιώσεων που δικαιούται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τα όσα συμβαίνουν γενικότερα σε σχέση με τον οργανισμό.

Χωρίς να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα ο αγρότης στεκόταν έξω από το κτίριο εννοώ μαζεύτηκε και κόσμος.

Ξαφνιασμένοι και οι αστυνομικοί επενέβησαν ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και σε έλεγχο αλκοτέστ που διενεργήθηκε στον οδηγό του τρακτέρ εντόπισαν το ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης και έτσι του επέβαλαν τις προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα.

Το περιστατικό έληξε με την παραλαβή του τρακτέρ από συγγενικά του πρόσωπα τα οποία μετέβησαν στο σημείο και αφού ειδοποιήθηκαν από τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ.