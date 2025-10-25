Προφυλακίσεων συνέχεια για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι κόρες αφέθησαν ελεύθερες, η μητέρα όχι...

Την προσωρινή κράτηση ακόμη μιας κατηγορούμενης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν ανακριτής και Εισαγγελέας. Πρόκειται για 53χρονη που φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο.

Κατηγορούμενες μαζί της στην υπόθεση είναι οι δυο κόρες της, οι οποίες είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες που έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Είναι η δεύτερη συνολικά προσωρινή κράτηση που αποφασίζεται μέχρι στιγμής για την εν λόγω υπόθεση, ενώ εκκρεμούν για σήμερα Σάββατο οι απολογίες δυο ακόμη κατηγορουμένων.

Προφυλακίστηκε και συγγενής του «εγκεφάλου»

Νωρίτερα, σήμερα Σάββατο (25/10) είχε αποφασιστεί η πρώτη προφυλάκιση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι και τον ανακριτή που χειρίζεται το θέμα.

Πρόκειται για κατηγορούμενο που φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα η ευρωπαϊκή εισαγγελία είχε προχωρήσει στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τον λογιστή, ο οποίος έχει συλληφθεί για συμμετοχή στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την κατ' οίκον έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, ο οποίος ελέγχεται πλέον για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο συλληφθείς θα κληθεί να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων για όσα εντοπίστηκαν στο σπίτι του, όπως επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, τσάντες γνωστών οίκων μόδας και να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης μιας σειράς πολυτελών ειδών αλλά και ταξίδια στο εξωτερικό.