ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ευρωπαϊκή εισαγγελία αναβάθμισε το κατηγορητήριο του λογιστή - Τα ευρήματα στο σπίτι του

Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τον λογιστή, ο οποίος συνελήφθη για συμμετοχή στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την κατ' οίκον έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, ο οποίος ελέγχεται πλέον για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο συλληφθείς θα κληθεί να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων για όσα εντοπίστηκαν στο σπίτι του, όπως επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, τσάντες γνωστών οίκων μόδας και να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης μιας σειράς πολυτελών ειδών αλλά και ταξίδια στο εξωτερικό.

Η διαδικασία των απολογιών των επόμενων 12 κατηγορουμένων βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους πρώτους 11 να έχουν αφεθεί ελεύθεροι από χθες, με περιοριστικούς όρους.