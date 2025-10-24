Έβγαλαν τα μαχαίρια Γεωργιάδης - Πολάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα... δικαστικά τους ραντεβού

Νέο «τζαρτζάρισμα» - ομολογουμένως μετά από αρκετό καιρό - είχαν στη Βουλή Άδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης. Στο επίκεντρο, αφενός η ανοιχτή δικαστική τους διαμάχη, με τον υπουργό Υγείας να τον καλεί να «μην πάρει αναβολή πάλι στο δικαστήριο» και αφετέρου η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι διάλογοι είναι δηλωτικοί:

Άδωνις Γεωργιάδης: Μην πάρετε νέα αναβολή κύριε Πολάκη. Έχουμε δικαστήριο στις 30 του μήνα. Να εμφανιστείτε. Να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.



Παύλος Πολάκης: Εάν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει, θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε ενάμιση μήνα. Δεν φοβάμαι.



Άδωνις Γεωργιάδης: Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας;



Παύλος Πολάκης: Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις. Δεν φοβάμαι! Καλό το show από εκεί πάνω, αλλά φτάνει.



Άδωνις Γεωργιάδης: Ε, τότε να τον αλλάξετε τον δικηγόρο σας!



Παύλος Πολάκης: Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω!



Άδωνις Γεωργιάδης: Σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται όλο αυτό! Όποιος δεν φοβάται, εμφανίζεται!

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερος «θερμός» διάλογος, με επίκεντρο αυτή τη φορά την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων.

Άδωνις Γεωργιάδης: Έχει αυξηθεί το ΑΕΠ. Έγιναν πλουσιότεροι επί Μητσοτάκη οι Έλληνες.



Παύλος Πολάκης: Ο «Φραπές» πλούτισε.



Άδωνις Γεωργιάδης: Ο «Φραπές» είναι Κρητικός όπως κι εσύ!



Παύλος Πολάκης: Του Αυγενάκη είναι κολλητός!



Άδωνις Γεωργιάδης: Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη. Είδαμε τι έγινε με τους συνεργάτες του. Και η υπόθεση της λίμνης Κάρλα από συνεργάτη του έγινε. Να μας λέει ο βουλευτής Χανίων ότι δεν ξέρει για τις επιδοτήσεις… Πείστηκα τώρα!