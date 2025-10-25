Πρώτη προφυλάκιση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με απόφαση Κοβέσι και ανακριτή

Την πρώτη προφυλάκιση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν από κοινού η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι και ο ανακριτής που χειρίζεται το θέμα.

Πρόκειται για κατηγορούμενο που φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.

Μέχρι στιγμής, έχουν απολογηθεί άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι σήμερα Σάββατο, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους, ενώ απομένουν οι απολογίες άλλων τριών κατηγορουμένων.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα η ευρωπαϊκή εισαγγελία είχε προχωρήσει στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τον λογιστή, ο οποίος έχει συλληφθεί για συμμετοχή στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την κατ' οίκον έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, ο οποίος ελέγχεται πλέον για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο συλληφθείς θα κληθεί να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων για όσα εντοπίστηκαν στο σπίτι του, όπως επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, τσάντες γνωστών οίκων μόδας και να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης μιας σειράς πολυτελών ειδών αλλά και ταξίδια στο εξωτερικό.