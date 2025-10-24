ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν άπαντες οι κατηγορούμενοι της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που απολογήθηκαν την Παρασκευή (24/10) στον ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα απολογήθηκαν 11 κατηγορούμενοι, που δεν εντάσσονται στα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι υποστήριξαν ότι δεν είχαν γνώση για παράνομες πρακτικές, παρά μόνο ότι έκαναν αιτήσεις για να λάβουν αγροτική επιδότηση.

Οι απολογίες των κατηγορούμενων που βρίσκονται στην δικογραφία για την δράση εγκληματικής οργάνωσης με στόχο τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να ολοκληρωθούν την Δευτέρα (27/10).

Πρώτη απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας κατηγορούμενη που είναι έγκυος, η οποία αφέθηκε ελεύθερη (με περιοριστικούς όρους). Σύμφωνα με πληροφορίες, η έγκυος ισχυρίστηκε ότι έκανε έναρξη ως αγρότισσα το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού και ότι έψαχνε εκτάσεις να νοικιάσει. «Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μού ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή, ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα. Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια όμως ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη τους οποίους μήνυσα για απάτη», φέρεται να υποστήριξε η γυναίκα που κυοφορεί.

Υπενθυμίζεται ότι ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης ασκήθηκε σε βάρος των 37 συλληφθέντων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.